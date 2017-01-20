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鹿児島のニュース
西之表市長選告示、６氏が立候補
任期満了に伴う西之表市長選挙は２２日告示され、正午現在、いずれも無所属新人で、元新聞記者の八板俊輔氏（６３）、元市議の小倉伸一氏（６４）、榎元一已氏（６３）、浜上幸十氏（６６）、丸田健次氏（５８）、...
（01/22 12:07） 続きを読む >>
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１月22日の紙面より
- 米ＴＰＰ離脱表明 鹿児島県内農家・団体反応（３面）
- さつま町特産・マンゴーの花満開（14面）
- 早春の黄色、指宿路彩る 今日まで菜の花マーチ（15面）
※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。
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