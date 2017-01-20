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西之表市長選告示、６氏が立候補

　任期満了に伴う西之表市長選挙は２２日告示され、正午現在、いずれも無所属新人で、元新聞記者の八板俊輔氏（６３）、元市議の小倉伸一氏（６４）、榎元一已氏（６３）、浜上幸十氏（６６）、丸田健次氏（５８）、...

（01/22 12:07）　 続きを読む >>

１月22日の紙面より

  • 米ＴＰＰ離脱表明　鹿児島県内農家・団体反応（３面）
  • さつま町特産・マンゴーの花満開（14面）
  • 早春の黄色、指宿路彩る　今日まで菜の花マーチ（15面）

※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。

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