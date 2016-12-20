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工事進む藺牟田瀬戸架橋　「甑一つに」島民の悲願

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（01/01 13:00）　 続きを読む >>

１月１日の紙面より

  • 「笑い」力に仲間集まれ（20、21面）
  • 鹿児島シェアリング事情（22面）
  • 集まれ子ども食堂（30、31面）

※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。

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