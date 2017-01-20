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“特攻ザクラ”咲く　霧島市国分

　霧島市の陸上自衛隊国分駐屯地前にある「特攻碑公園」で、ヒカンザクラが白い花を咲かせている。寒風厳しい毎年１２〜１月ごろ、９本のうち１本だけが開花。近くの住民や隊員から「特攻ザクラ」の名で親しまれてい...

（01/26 20:15）　 続きを読む >>

１月２６日の紙面より

  • 出水のツル　北帰行始まる（１面）
  • １４万㌧クルーズ船が７月来鹿（２５面）
  • 集団インフル　さらに６０代男性死亡（２５面）

※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。

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