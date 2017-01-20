|
FLASH
news
|
鹿児島のニュース
“特攻ザクラ”咲く 霧島市国分
霧島市の陸上自衛隊国分駐屯地前にある「特攻碑公園」で、ヒカンザクラが白い花を咲かせている。寒風厳しい毎年１２〜１月ごろ、９本のうち１本だけが開花。近くの住民や隊員から「特攻ザクラ」の名で親しまれてい...
（01/26 20:15） 続きを読む >>
- うそ電話詐欺被害防止へ、鹿児島大生が啓発「かるた」作製(01/26 13:00)
- 新燃岳噴火の可能性低下、２月にも警戒レベル１に(01/26 06:30)
- 伊佐市で氷点下７．７度 鹿児島県内各地、今季一番の冷え込み(01/25 23:55)
- 加世田常潤と鶴翔高が豚みそ対決、自慢の一品ＰＲ 鹿児島市(01/25 22:00)
- 中学校に「開運きんかん」贈呈、受験生応援 ＪＡ北さつま (01/25 20:08)
- 市電乗りやすく、車内表示を一新 鹿児島市交通局(01/25 13:00)
１月２６日の紙面より
- 出水のツル 北帰行始まる（１面）
- １４万㌧クルーズ船が７月来鹿（２５面）
- 集団インフル さらに６０代男性死亡（２５面）
※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。
国内海外の主要ニュース
- 首相、ＯＢ仲介の禁止を明言 文科省調査に第三者関与も (01/26 19:36)
- 稀勢の里関「我慢、腐らず」努力 新横綱で決意を手記に (01/26 19:21)
- 中国、取材規制強化を検討 党大会控え来月にも条例 (01/26 18:57)
- 農業改革２年内に追加対策 競争力強化法案骨子 (01/26 18:29)
- 首相、旧宮家の皇籍復帰も選択肢 皇位安定継承巡り (01/26 17:07)
- “特攻ザクラ”咲く 霧島市国分(01/26 20:15)
- うそ電話詐欺被害防止へ、鹿児島大生が啓発「かるた」作製(01/26 13:00)
- 新燃岳噴火の可能性低下、２月にも警戒レベル１に(01/26 06:30)
- 伊佐市で氷点下７．７度 鹿児島県内各地、今季一番の冷え込み(01/25 23:55)
- Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功 種子島宇宙センター(01/24 17:22)
- 加世田常潤と鶴翔高が豚みそ対決、自慢の一品ＰＲ 鹿児島市(01/25 22:00)
- 中学校に「開運きんかん」贈呈、受験生応援 ＪＡ北さつま (01/25 20:08)
- 市電乗りやすく、車内表示を一新 鹿児島市交通局(01/25 13:00)
- 細密、工芸菓子のタカ 鹿屋市の大迫さん、全国大会へ(01/24 22:00)
- 南大隅を農業体験の場に 町が東京農大と連携協定(01/24 13:00)
- 加世田常潤と鶴翔高が豚みそ対決、自慢の一品ＰＲ 鹿児島市(01/25 22:00)
- 中学校に「開運きんかん」贈呈、受験生応援 ＪＡ北さつま (01/25 20:08)
- 日本で最初の給食再現、児童生徒ら笑顔 鹿児島市・桜丘養護学校(01/25 06:30)
- 介護予防へ筋力体操推進 日置「筋ちゃんサミット」に４００人(01/24 23:30)
- 「西郷どん温泉」集合 南洲墓地で献湯式(01/24 06:30)
- ごみを拾って運気上昇狙う／鹿児島チーム(01/23 09:00)
- 鯉ダンス披露 日南市、動画で優勝パレードＰＲ(01/23 00:15)
- 鹿児島１３位 都道府県対抗男子駅伝(01/22 15:30)
- 選考兼ね２５人１０キロロード走／指宿チーム(01/22 09:00)
- 結団式 最下位脱出と躍進１位誓う／伊佐チーム(01/22 09:00)