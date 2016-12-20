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鹿児島のニュース
工事進む藺牟田瀬戸架橋 「甑一つに」島民の悲願
薩摩川内市の中甑島と下甑島の間で、藺牟田瀬戸架橋（橋長１５３３メートル）の建設が続いている。約２８０億円を投じ、完成すれば陸上橋を含め県内最長となる大事業だ。昨年１２月、上空から現場を見ると、島民の...
（01/01 13:00） 続きを読む >>
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１月１日の紙面より
- 「笑い」力に仲間集まれ（20、21面）
- 鹿児島シェアリング事情（22面）
- 集まれ子ども食堂（30、31面）
※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。
国内海外の主要ニュース
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新着情報
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