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鹿児島のニュース

僧、水行で厄払い

　鹿児島市松原町の日蓮宗教王寺で３日、節分恒例の水行と豆まきがあり、聖水で身を清めた僧侶が、参拝者の無病息災を祈った。４日は二十四節気の一つ立春。鹿児島県内は春らしい暖かさになりそうだ。

（02/04 06:30）　 続きを読む >>

２月４日の紙面より

  • マリンポートにＣＩＱ施設整備へ（１面）
  • 鹿児島県が新部局　知事公室は廃止（２面）
  • 節分豆まき　消えゆく鬼（23面）

※上記の記事は南日本新聞紙面にてご覧になれます。

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