2017/06/25､26 本紙掲載 

六月灯・夏祭り情報

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　天候や主催者の事情により、日程が変更になる場合があります。一部を除き、開催日の前日と当日に、「みなみのカレンダー」にあらためて掲載します。日程の変更や新規の掲載希望は、連絡先を記入し、報道部のファクス＝０９９（２５６）１６２５＝まで。問い合わせは同部＝０９９（８１３）５１４８。


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