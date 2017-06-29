2017/06/29 本紙掲載 

2017夏のレジャー情報

海山空に 笑顔開く
赤々と燃え上がる和傘に歓声が上がる「曽我どんの傘焼き」＝２０１６年７月３０日、鹿児島市高麗町

キャンプ 鑑賞 公園・森 祭り・花火・イベント

※２０１７年６月２９日現在の情報です。期日・内容など変更になる可能性もありますので、ご注意ください



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