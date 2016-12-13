年末年始を前に、フェリー点検　鹿児島市

(2016 12/13 13:00)

旅客が増える年末年始を前に、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局と鹿児島海上保安部は１２日、鹿児島市の鹿児島新港で、フェリー「クイーンコーラルプラス」（５９１０トン）の立ち入り点検をした。５０人が参加。船内を巡回し、救命胴衣の位置や消火設備などを確認。昨年の北海道・苫小牧沖であったフェリー内のトラック火災を踏まえ、車両甲板で消火訓練も初めて実施した。１月１０日までの年末年始安全総点検期間中、計５隻を点検する。同支局の比企栄作支局長は「冬場は天候が荒れやすく年末年始は旅客も多い。事故時は乗組員の初期対応が重要。より一層安全確保に努めてほしい」と話した。