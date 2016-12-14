地元食材ふんだんに　弁当男子コンテスト

(2016 12/14 13:00)

自慢の手作り弁当を持ち寄り、プレゼンテーションで競う「弁当男子コンテスト」が１３日、鹿児島市の志學館大学であった。高校生や大学生、社会人がコンセプトや弁当にまつわるエピソードを紹介。審査員や集まった学生たちの投票で、初参戦した加世田常潤高校が優勝した。コンテストは今年で３回目。今回は志學館大が取り組む南さつま市公認特派員プロジェクトの一環として開催された。南さつま市の特産品を使った１品を入れることが条件で、カボチャやチリメンジャコ、ゴマなどを使い工夫を凝らしたおかずが目を引いた。