地元食材ふんだんに 弁当男子コンテスト
(2016 12/14 13:00)
コンテストは今年で３回目。今回は志學館大が取り組む南さつま市公認特派員プロジェクトの一環として開催された。南さつま市の特産品を使った１品を入れることが条件で、カボチャやチリメンジャコ、ゴマなどを使い工夫を凝らしたおかずが目を引いた。
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