歌で高齢者啓発 錦江警察署員と少年団合作
(2016 12/13 21:00)
タイトルは「いつでも元気で」。なんぐう交通・防犯少年団の神山、大根占両小学校の児童らが作った標語を基に、地域課の加治木健一巡査部長（５７）が歌詞にまとめ、メロディーを付けた。
加治木さんはギター歴３５年の腕前だが、作曲は初挑戦。浮かんだ旋律をスマートフォンに何度も吹き込み、２カ月かけて約５分の曲を完成させた。編曲は元県警音楽隊長の長瀬義人さん（７５）＝霧島市＝が引き受けた。
加治木健一さん
- 鹿児島県 ストーカー容疑摘発最多ペース(12/13 22:00)
- 歌で高齢者啓発 錦江警察署員と少年団合作(12/13 21:00)
- 年末年始を前に、フェリー点検 鹿児島市(12/13 13:00)
- 女性活躍推進計画 宣言企業制度導入へ 鹿児島県(12/13 06:30)
- 鹿児島県議会委 新体育館早期整備で一致(12/13 00:10)
- 焼きえび赤く 正月もうすぐ 出水市(12/12 22:00)
- ハーレー先導、天国へ 旅立ちの道仲間が並走／姶良市(12/12 20:00)
- 友好島民向け 来年のカレンダー完成 十島村 (12/12 13:00)
- 硫黄山警戒レベル２に引き上げ 小規模噴火に警戒(12/12 12:36)
- 鹿児島県立短大生、お茶の産地・南九州市取材 ４コマ絵本に (12/12 09:00)
- 西田橋、拓本で３年ぶり復活 鹿児島市・県民交流センター(12/11 20:00)
- 乃木坂４６の大園桃子さん（曽於市出身） センター初舞台(12/11 13:00)
- 日本の技術力に自信 こうのとり打ち上げ成功でＪＡＸＡ会見(12/11 06:30)
- 京と薩摩、美の交流探る 鹿児島市で「京都フォーラム」(12/10 23:00)
- 鹿児島大学が監修 高機能性「黒膳弁当」 城山ストアー開発(12/10 22:15)
- プロと共演、惜別の響き 来春閉校の霧島・福山中(12/10 21:50)
- クルーズ船寄港、最多１１７回１９万人超 １６年鹿児島県内(12/10 13:30)
- 川内原発再稼働 三反園知事、自民の原発政策追認か(12/10 06:30)
- 川内原発１号機が「臨界」到達、１１日発送電再開へ(12/09 23:45)
- Ｈ２Ｂロケット打ち上げ成功(12/09 22:47)
- Ｈ２Ｂロケットが打ち上げ 種子島宇宙センター(12/09 22:40)
- 霧島市で初の青少年議会、市の将来像など提言(12/09 20:00)
- 「かのや深むし茶」、米でＰＲ 日本大使館レセプションに出展へ(12/09 13:00)
- Ｈ２Ｂロケットが射点に(12/09 09:35)
- 桜島で２年ぶり構造探査、地下のマグマ探る 京都大など(12/09 06:30)
- 川内原発１号機再稼働、鹿児島県知事は見解示さず(12/09 01:00)
- 心一つに跳躍、長縄跳びで全国大会優勝 鹿児島・花野小６年生(12/08 22:00)
- 龍馬公園を月１回清掃 霧島・牧園中に全国ボランティア賞(12/08 20:15)
- ６０年前の原付き自転車復活 薩摩川内市(12/08 13:00)
- 鹿児島Ｕ 新監督に三浦泰年氏 東京Ｖ・富山など指揮(12/08 06:30)