歌で高齢者啓発　錦江警察署員と少年団合作

(2016 12/13 21:00)

加治木健一さん

錦江警察署は、お年寄りの振り込め詐欺被害と交通事故防止を呼び掛けるオリジナルソングを作った。署員と小学生の合作で、安心して暮らしてほしいという願いを込めた。高齢化率が県内で最も高い南隅地区を管轄する同署は、曲を通じて相談や安全運転の意識を高めたい考えだ。タイトルは「いつでも元気で」。なんぐう交通・防犯少年団の神山、大根占両小学校の児童らが作った標語を基に、地域課の加治木健一巡査部長（５７）が歌詞にまとめ、メロディーを付けた。加治木さんはギター歴３５年の腕前だが、作曲は初挑戦。浮かんだ旋律をスマートフォンに何度も吹き込み、２カ月かけて約５分の曲を完成させた。編曲は元県警音楽隊長の長瀬義人さん（７５）＝霧島市＝が引き受けた。