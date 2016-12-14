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薩摩義士縁に交流４８年　国分さつま会が岐阜・海津市にしめ縄

(2016 12/14 20:00)
海津市と交流を続ける国分さつま会のメンバー＝霧島市国分
　薩摩義士による木曽三川の宝暦治水工事が縁で、霧島市の国分さつま会（道場勝会長）が、岐阜県海津市と４８年にわたり交流を続けている。旧国分市時代の青年団の派遣交流がきっかけ。４日は霧島市国分の道場会長宅に会員７人が集まり、宝暦治水を指揮した平田靭負（ゆきえ）を祭る治水神社（海津市）に送るしめ縄作りに取り組んだ。
　旧国分市と旧海津町は１９７０（昭和４５）年に姉妹都市となり、市町村合併を機に１０年前にあらためて盟約を結んだ。以来、中高生や職員の人事交流など、多方面で親睦を深めている。
（記事全文は１５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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