TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ サッカー ＞ 鹿児島ユナイテッドFC

「Ｊ２昇格狙う」　鹿児島ユナイテッド・三浦新監督が就任会見

(2016 12/15 13:00)
就任の抱負を語る鹿児島ユナイテッドＦＣの三浦泰年新監督＝鹿児島県庁
　２０１７シーズンからサッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）監督に就任する三浦泰年氏（５１）が１４日、鹿児島市の県庁で会見し、「鹿児島で監督をできる喜びと強い使命、責任を感じる。Ｊ２昇格を狙う」と抱負を述べた。
　三浦新監督は静岡県出身。今季はＪ３富山を率いて、鹿児島Ｕに次ぐ６位で終えた。現役時代は清水、Ｖ川崎、福岡、神戸でプレーし日本代表を経験。２０１１年から北九州、東京Ｖなどの監督を歴任してきた。
　契約期間は来年２月１日から１年間。１月１７日の初練習から指揮を執る。
（記事全文は１５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ