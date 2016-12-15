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「Ｊ２昇格狙う」 鹿児島ユナイテッド・三浦新監督が就任会見
(2016 12/15 13:00)
就任の抱負を語る鹿児島ユナイテッドＦＣの三浦泰年新監督＝鹿児島県庁
三浦新監督は静岡県出身。今季はＪ３富山を率いて、鹿児島Ｕに次ぐ６位で終えた。現役時代は清水、Ｖ川崎、福岡、神戸でプレーし日本代表を経験。２０１１年から北九州、東京Ｖなどの監督を歴任してきた。
契約期間は来年２月１日から１年間。１月１７日の初練習から指揮を執る。
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