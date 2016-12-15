「ミスター新幹線」、元衆院議員・小里貞利氏が死去

(2016 12/15 06:30)

衆院鹿児島４区選出の元自民党衆院議員で党総務会長や阪神・淡路大震災対策担当相など務めた小里貞利（おざと・さだとし）氏が１４日午後９時１５分、肝不全のため鹿児島市立病院で死去した。８６歳だった。霧島市出身。自宅は霧島市霧島大窪４８５の３。通夜、葬儀の日程は未定。喪主は妻幸子（さちこ）さん。

小里氏は２００５年８月の議員引退後、中央畜産会会長、日本青年館理事長などを務めていた。今年夏ごろから体調を崩していた。

１９３０（昭和５）年生まれ。５９年鹿児島県議選に立候補。連続６回当選し副議長、議長を務めた。７９年に衆院旧鹿児島２区で初当選し９期連続当選、２６年にわたり国政の場で活躍した。２００５年の郵政選挙を前に長男泰弘氏に地盤を引き継いだ。

衆院議員時代は「ミスター新幹線」の異名を持ち、東京一極集中に異をとなえて整備新幹線建設を主張した。党整備新幹線建設促進特別委員長などを務め、九州新幹線鹿児島ルート建設をけん引した。