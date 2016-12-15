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１月７日、大崎町で初の「福男福女選び」　参加者を募集

(2016 12/15 20:00)
　大崎町の中心商店街から都萬（つま）神社への一番乗りを競う「おおさき福男福女選び」が１月７日、初めて開かれる。地元有志でつくる実行委員会が参加者１００人を募集している。１２月２０日正午まで。
　鹿児島相互信用金庫大崎支店横の旧国道を午前７時にスタートし、都萬神社をゴールとする坂道中心の約３５０メートル。兵庫県西宮市の西宮神社で毎年ある「開門神事福男選び」を参考にした。
　初代福男と福女には米、焼酎、お菓子セットが贈られ、神社で餅まきをする。
　参加資格は町内外の１５歳以上（未成年者は保護者の承諾が必要）。メールに住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、実行委アドレスosakifukuotokofukuonna@gmail.comまで申し込む。
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