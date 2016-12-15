出水でソフトバンク野球教室　鶴岡捕手ら５選手、小学生指導

(2016 12/15 23:30)

野球少年を指導する鶴岡選手＝出水市高尾野

プロ野球ソフトバンクホークスの選手らによる野球教室が１１月２７日、出水市の高尾野きらめきドームであった。鹿児島、熊本両県の小学生２５０人が参加。憧れのプロ野球選手と間近に触れ合い、さわやかな汗を流した。樟南高校出身の鶴岡慎也捕手ら５人が講師に。鶴岡捕手は打撃練習で「ボールをよく見て」とアドバイス。プロ野球選手を目指すという子どもたちを「ご飯をいっぱい食べて、いっぱい練習して」と激励した。