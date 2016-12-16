８年ぶり大相撲奄美場所　里山ら地元出身力士に声援

(2016 12/16 06:30)

力士たちの熱戦に盛り上がる大相撲冬巡業奄美場所＝１５日、奄美市名瀬総合体育館

大相撲冬巡業奄美場所が１５日、奄美市名瀬総合体育館であった。８年ぶりの開催に多くの相撲ファンが詰めかけ、里山（奄美市笠利）や十両に初めて昇進する大奄美（龍郷町）ら郷土出身の力士に大きな声援を送った。奄美出身では、千代皇（与論町）、明生（瀬戸内町）、若乃島（龍郷町）も土俵に上がり元気な姿を見せた。幕内トーナメントは、横綱白鵬が貫禄の優勝。土俵を去る際、本場所と違う柔和な表情で、列をつくった観客とタッチを交わした。