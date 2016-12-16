街楽しんで　イプシロン見学者向けにマップ　内之浦中生が作成

(2016 12/16 20:20)

打ち上げ成功を願って、生徒が製作した横断幕＝１５日、肝付町内之浦地区

見学者向けに作ったマップを持つ生徒＝１５日、肝付町の内之浦中学校

２０日に予定されているイプシロンロケット２号機の打ち上げを前に、肝付町の内之浦中学校の生徒が「見学で訪れる人に、観光も楽しんでほしい」と、内之浦の街を案内する手書きのマップを作った。当日、学校近くの交差点で、信号待ちしている車両に手渡すか、見学者の駐車場となる同校校庭で、計３００枚を配る予定だ。絵を描くのが好きな１年生５人が、昼休みや放課後を使って、１人１枚ずつ作成した。マップはＡ４判１枚。地区内の主要道路を描いた地図に、飲食店や魚、かまぼこが買える店などを、記号別に書き入れて色を塗った。