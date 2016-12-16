街楽しんで イプシロン見学者向けにマップ 内之浦中生が作成
(2016 12/16 20:20)
打ち上げ成功を願って、生徒が製作した横断幕＝１５日、肝付町内之浦地区
絵を描くのが好きな１年生５人が、昼休みや放課後を使って、１人１枚ずつ作成した。マップはＡ４判１枚。地区内の主要道路を描いた地図に、飲食店や魚、かまぼこが買える店などを、記号別に書き入れて色を塗った。
見学者向けに作ったマップを持つ生徒＝１５日、肝付町の内之浦中学校
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