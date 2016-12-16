桜島で初冠雪　離島も冷え込む

(2016 12/16 22:00)

山頂部がうっすらと初冠雪した桜島＝１６日午前７時３０分、鹿児島市の吉野公園

鹿児島県内は１６日、強い寒気の影響で冷え込み、桜島で初冠雪を観測した。平年より１日、昨年より１９日遅い。鹿児島地方気象台によると、１６日朝の最低気温は霧島市福山０．９度、鹿屋市輝北１．７度など１２月中旬～１月下旬並み。離島でも屋久島８．０度、伊仙１１．３度など４地点で最も寒い１月下旬の平年気温を下回った。寒さは１７日以降、徐々に和らぐ見込み。