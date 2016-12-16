川内原発の鹿児島県検討委予算可決、年内初会合へ

(2016 12/16 23:00)

鹿児島県議会本会議閉会後、記者団の取材に応じる三反園訓知事＝１６日、県議会

九州電力川内原発（薩摩川内市）の安全性や避難計画の実効性などを検証する検討委員会の関連予算が、１６日の鹿児島県議会最終本会議で全会一致により可決された。県は年内に初会合を開く。委員１２人の名前は、１９日の知事定例記者会見で公表される見通しだ。三反園訓知事は報道陣の取材に応じ、福島を除く原発立地道県のうち九州だけが未設置だった検討委の設置が決まったことに、「鹿児島で初めて設置される。安心安全のための環境がまた一つ整った」と強調。「専門家の頭脳で、県民の安心安全のため検討してもらう。その意見を踏まえ、私なりに総合的に（安全性などを）判断する」と語った。