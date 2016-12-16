川内原発の鹿児島県検討委予算可決、年内初会合へ
(2016 12/16 23:00)
鹿児島県議会本会議閉会後、記者団の取材に応じる三反園訓知事＝１６日、県議会
三反園訓知事は報道陣の取材に応じ、福島を除く原発立地道県のうち九州だけが未設置だった検討委の設置が決まったことに、「鹿児島で初めて設置される。安心安全のための環境がまた一つ整った」と強調。「専門家の頭脳で、県民の安心安全のため検討してもらう。その意見を踏まえ、私なりに総合的に（安全性などを）判断する」と語った。
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