九州新幹線、３月に正常運転へ ＪＲ九州がダイヤ改正

(2016 12/17 13:00)

ＪＲ九州は１６日、２０１７年３月４日から新ダイヤに改正し、熊本地震を受けて新八代－熊本間で続く九州新幹線の徐行運転を解除すると発表した。地震前と同じ所要時間となり、約１１カ月ぶりに正常運転に戻る。

在来線では、鹿児島線の伊集院－鹿児島中央間の普通列車を、利用者増に伴い、朝１往復増便する。

同社によると、九州新幹線は、ダイヤ改正までに脱線防止ガード設置や橋桁などの構造物補修を終え、安全運行できる見通しがついたとしている。

