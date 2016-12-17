TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 交通

ＪＡＣ、機内誌６年ぶり“復刊”　整備士の自作漫画掲載　霧島市

(2016 12/17 20:00)
自作漫画を手にする航空整備士ら＝霧島市溝辺
　霧島市に本社を置く日本エアコミューター（ＪＡＣ）が、約６年ぶりとなる機内誌「ＪＡＣ　ＮＯＷ～ゆいタイム～」（Ａ３判、四つ折り）を創刊した。２０１１年１月以来の機内誌復刊。安全運航を陰で支える整備士たちが「空の上の航空教室」と題した自作の漫画を掲載し、離島の“生活の足”として欠かせないプロペラ機の魅力を分かりやすく伝えている。
　１０月から全２３路線（１２月現在）の機内に設置している。
　１５年ぶりの新鋭機「ＡＴＲ４２－６００」の導入を来春に控え、パイロットや客室乗務員、整備士らで組織する企業価値発信委員会のメンバーが発案した。表題には、島に根付く「結いの精神」で、地域航空として各地を結ぶ情報を届けたいとの思いを込めた。
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ