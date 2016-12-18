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「ミス・サイゴン」情感漂う舞台　１８日まで

(2016 12/18 06:30)
大勢のファンがダイナミックな演出を堪能した「ミス・サイゴン」＝１７日、鹿児島市民文化ホール
　東宝ミュージカル「ミス・サイゴン」の鹿児島公演（かごしま教育文化振興財団、南日本新聞社など主催）が１７日、鹿児島市民文化ホールで始まった。
　ベトナム戦争を背景に、家族を失ったキムと米兵クリスの切ない悲恋を描く舞台。オーケストラの壮大な生演奏と出演者による情感たっぷりの歌声に乗せ、登場人物それぞれの悲劇が繰り広げられた。
　１８日正午からの公演はエンジニア役を市村正親さんが演じる。指定席は完売しているが、午前１０時半から会場入り口で立ち見券８０００円（限定３０枚）を販売する。問い合わせは同ホール＝099(257)8111。
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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