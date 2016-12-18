「ミス・サイゴン」情感漂う舞台 １８日まで
(2016 12/18 06:30)
大勢のファンがダイナミックな演出を堪能した「ミス・サイゴン」＝１７日、鹿児島市民文化ホール
ベトナム戦争を背景に、家族を失ったキムと米兵クリスの切ない悲恋を描く舞台。オーケストラの壮大な生演奏と出演者による情感たっぷりの歌声に乗せ、登場人物それぞれの悲劇が繰り広げられた。
１８日正午からの公演はエンジニア役を市村正親さんが演じる。指定席は完売しているが、午前１０時半から会場入り口で立ち見券８０００円（限定３０枚）を販売する。問い合わせは同ホール＝099(257)8111。
- 「ミス・サイゴン」情感漂う舞台 １８日まで(12/18 06:30)
- 鹿児島県内ノロウイルス患者増 手洗い徹底で感染予防を(12/17 23:00)
- 鹿児島県内、今季一番の寒さ 大口で氷点下４．１度(12/17 22:00)
- ＪＡＣ、機内誌６年ぶり“復刊” 整備士の自作漫画掲載 霧島市(12/17 20:00)
- 九州新幹線、３月に正常運転へ ＪＲ九州がダイヤ改正(12/17 13:00)
- 相談情報４０件一時紛失、報告せず 鹿児島県消費生活センター(12/17 06:30)
- 川内原発の鹿児島県検討委予算可決、年内初会合へ(12/16 23:00)
- 桜島で初冠雪 離島も冷え込む(12/16 22:00)
- 街楽しんで イプシロン見学者向けにマップ 内之浦中生が作成(12/16 20:20)
- 「ソシオドラマ」取り組み半世紀 身近なテーマ、演じて学ぶ 鹿児島市伊敷中(12/16 13:00)
- ８年ぶり大相撲奄美場所 里山ら地元出身力士に声援(12/16 06:30)
- 出水でソフトバンク野球教室 鶴岡捕手ら５選手、小学生指導(12/15 23:30)
- 指宿養護と山川、高校生がＪＲ駅でおもてなし学習(12/15 22:00)
- １月７日、大崎町で初の「福男福女選び」 参加者を募集(12/15 20:00)
- 「Ｊ２昇格狙う」 鹿児島ユナイテッド・三浦新監督が就任会見(12/15 13:00)
- 「ミスター新幹線」、元衆院議員・小里貞利氏が死去(12/15 06:30)
- 鹿児島県内 １５～１７日、今季一番の冷え込み(12/15 00:00)
- 加治木工高３年生、柵や電飾手作り 学んだ技術で地域貢献(12/14 22:00)
- 薩摩義士縁に交流４８年 国分さつま会が岐阜・海津市にしめ縄(12/14 20:00)
- 地元食材ふんだんに 弁当男子コンテスト(12/14 13:00)
- がん患者９割識別 尿と線虫使い検査 鹿児島市・南風病院など(12/14 06:30)
- 鳥インフル対策徹底 鹿児島市・平川動物公園(12/13 23:25)
- 鹿児島県 ストーカー容疑摘発最多ペース(12/13 22:00)
- 歌で高齢者啓発 錦江警察署員と少年団合作(12/13 21:00)
- 年末年始を前に、フェリー点検 鹿児島市(12/13 13:00)
- 女性活躍推進計画 宣言企業制度導入へ 鹿児島県(12/13 06:30)
- 鹿児島県議会委 新体育館早期整備で一致(12/13 00:10)
- 焼きえび赤く 正月もうすぐ 出水市(12/12 22:00)
- ハーレー先導、天国へ 旅立ちの道仲間が並走／姶良市(12/12 20:00)
- 友好島民向け 来年のカレンダー完成 十島村 (12/12 13:00)