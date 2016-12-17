鹿児島県内、今季一番の寒さ　大口で氷点下４．１度

(2016 12/17 22:00)

花壇に現れた霜柱を見詰める児童＝１７日午前８時４０分ごろ、伊佐市の羽月西小学校

鹿児島県内は１７日朝、強い寒気と放射冷却現象の影響で、伊佐市大口で氷点下４．１度、さつま町柏原で同３．９度を観測するなど、県内の広い範囲で、今季一番の寒さとなった。伊佐市では、田んぼや畑が一面、霜に覆われ、水たまりには薄い氷が張った。同市大口田代の羽月西小学校の花壇には霜柱ができ、もちつき大会に参加していた児童らが珍しそうに見入っていた。鹿児島市では最低気温が２．５度まで下がり、初霜と初氷を観測した。