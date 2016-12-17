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鹿児島県内、今季一番の寒さ　大口で氷点下４．１度

(2016 12/17 22:00)
花壇に現れた霜柱を見詰める児童＝１７日午前８時４０分ごろ、伊佐市の羽月西小学校
　鹿児島県内は１７日朝、強い寒気と放射冷却現象の影響で、伊佐市大口で氷点下４．１度、さつま町柏原で同３．９度を観測するなど、県内の広い範囲で、今季一番の寒さとなった。
　伊佐市では、田んぼや畑が一面、霜に覆われ、水たまりには薄い氷が張った。同市大口田代の羽月西小学校の花壇には霜柱ができ、もちつき大会に参加していた児童らが珍しそうに見入っていた。
　鹿児島市では最低気温が２．５度まで下がり、初霜と初氷を観測した。
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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