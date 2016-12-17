鹿児島県内ノロウイルス患者増　手洗い徹底で感染予防を

(2016 12/17 23:00)

ノロウイルスの感染を防ぐには、指先、指の間も丁寧に洗う

鹿児島県内でノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者が増えている。県が発表した感染症情報によると、１１日までの１週間の患者は８４８人で昨年同時期より３００人多い。県は感染予防として、せっけんでの手洗い徹底を呼び掛けている。県は感染予防として、流水とせっけんによる手洗いを挙げる。感染者のおう吐物や便が感染源になることもある。アルコール消毒はあまり効果がないため、次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）で消毒し、処理をするときは使い捨てのマスク、手袋を着用するよう注意喚起する。