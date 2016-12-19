クリスマスは「３連休」　楽しみ方多彩

(2016 12/19 13:00)

クリスマスディナー作りに挑戦する料理教室の受講生＝１８日、鹿児島市のママレイドキッチン

リースは長く飾れるドライフラワーが人気＝１８日、鹿児島市上福元町のノイル

今年のクリスマスは２３日から３連休となる。関連商品を扱う店舗は、家族やカップルから「おひとりさま」まで、さまざまな楽しみ方を提案する。残り１週間となった１８日、鹿児島市の繁華街や商業施設を訪ねると、女性らがパーティーグッズの買い出しや料理の練習にいそしんでいた。料理教室「ママレイドキッチン」（大黒町）では、２０～７０代の女性４人がクリスマスディナー作りに挑んだ。出水市の公務員吉志穂里さん（２６）は丸ごと焼き上げたチキンを前に「本番も頑張る」。主宰する安永智子さんによると、パンや菓子作りの教室も人気。「大切な人に手作りのものを振る舞いたくなるもの」と女性心理を代弁した。