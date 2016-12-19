拉致解決へ「時間ない」 蓮池薫さんが講演 鹿児島市
(2016 12/19 00:10)
拉致問題解決へ関心を持つよう訴える蓮池薫さん＝１８日、鹿児島市民文化ホール
蓮池さんは１９７８（昭和５３）年、新潟県で妻・祐木子さん（６０）と共に拉致された。北朝鮮での生活について「人生の全てを奪われた」と吐露。他の被害者家族の高齢化が進む現状にも触れ、「失われた夢と家族の絆を取り戻すには時間がない」と案じた。
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