油井宇宙飛行士と交流　南種子６小学校

(2016 12/19 20:00)

児童の質問に答える油井亀美也宇宙飛行士＝南種子町の長谷小学校

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙飛行士・油井亀美也さん（４６）が１０日、南種子町の長谷小学校で、町内６校の児童約１２０人と交流した。１４２日間滞在した国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の生活を分かりやすく解説し、宇宙への興味をかき立てた。前日にＩＳＳへ物資を運ぶ「こうのとり」６号機が打ち上げられたばかり。油井さんは自身の映像も示し、地上より骨や筋肉の衰えが速く毎日２時間運動したこと、新薬開発に向けた実験など分刻みで活動していたことを紹介した。