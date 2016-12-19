他人の髪引き神招く　知覧・氏神祭り

(2016 12/19 22:00)

峯苫集落の氏神祭りで、祝詞を上げる神主らの髪を引っ張る住民ら＝南九州市知覧

南九州市知覧の峯苫集落で１６日、ウッガンマツイ（氏神祭り）があった。髪を引っ張っることで神を呼び込み、幸せを招くとされ、住民が神主らの髪を引っ張り、にぎやかな声が響いた。同日は寒空の下、しめ縄の張り替えやご神体の衣替えなどをし、ほこらに神主や集落の班長らが上がった。神主が祝詞を上げ始めると、住民らは神主も年長者もお構いなしに、集まった人たちの髪を後ろから引っ張った。集落の年長者峯苫忠昭さん（８８）は「１年を締めくくる大切な行事。全国でも珍しい風習なので、長く受け継いでいきたい」と話した。