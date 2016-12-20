市来農芸高生２人　ツバキで消臭　研究発表

(2016 12/20 13:00)

オリジナリティ賞を受賞した市来農芸高校の松本凜さん（左）と山口あやめさん＝東京のアサヒビール本社

全国の高校生が環境問題の解決策を考える「日本の環境を守る若武者育成塾」の成果発表会が１８日、東京のアサヒビール本社であった。市来農芸高校（いちき串木野市）の女子生徒２人が畜産の悪臭対策を発表し、オリジナリティ賞を受賞した。アサヒビールなどが主催。全国４７件の応募から選ばれた７件が活動に取り組み、成果を発表した。市来農芸高校１年の松本凜さん、山口あやめさんが提案したのは、畜舎周囲にツバキを植えて、においを軽減させるプロジェクト。畜産臭の原因物質を調べ、自作の実験装置を使ってツバキに消臭効果があるという結果を出した。