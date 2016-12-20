市来農芸高生２人 ツバキで消臭 研究発表
(2016 12/20 13:00)
オリジナリティ賞を受賞した市来農芸高校の松本凜さん（左）と山口あやめさん＝東京のアサヒビール本社
アサヒビールなどが主催。全国４７件の応募から選ばれた７件が活動に取り組み、成果を発表した。
市来農芸高校１年の松本凜さん、山口あやめさんが提案したのは、畜舎周囲にツバキを植えて、においを軽減させるプロジェクト。畜産臭の原因物質を調べ、自作の実験装置を使ってツバキに消臭効果があるという結果を出した。
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