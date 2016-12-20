イプシロンロケットの機体射点へ移動

(2016 12/20 17:46)

射点に移動し、打ち上げを待つイプシロンロケット２号機＝２０日午後５時２８分、肝付町の内之浦宇宙空間観測所

２０日午後５時２４分、同日午後８時に打ち上げ予定のイプシロンロケット２号機は、射点への移動を完了した。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によると、打ち上げ時間帯の天気は曇りの予想。予定通り打ち上げるという。