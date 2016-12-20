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鹿児島水産高３年の揚野さん、日本習字硬筆展で大賞

(2016 12/20 20:00)
日本習字硬筆展で最高賞の大賞に輝いた揚野万凜さん＝枕崎市の鹿児島水産高校
　日本習字教育財団が主催する第６回日本習字硬筆展で、枕崎市の鹿児島水産高校海洋科３年の揚野万凜（まりん）さんが最高賞の大賞に輝いた。高校生として挑んだ最後の全国的な硬筆展での快挙。「人生で一番大きな賞」と驚きながら、喜びをかみしめている。
　小学１年生で書道を始めた。同校では書道部に所属。部活動に加え、市内の書道教室にも週３、４回通う。「話すのが得意ではないので、書くことで自分の内面を表現できるところが書の魅力」と話す。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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