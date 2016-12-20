イプシロン２号機打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所
(2016 12/20 20:10)
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日午後８時、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から、イプシロンロケット２号機を打ち上げた。地球の周りの放射線帯を調べるジオスペース探査衛星「ＥＲＧ（エルグ）」を搭載。目標の軌道には１３分後に到達するとみられる。
- イプシロン２号機打ち上げ成功(12/20 20:18)
- イプシロン２号機打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所(12/20 20:10)
- 鹿児島水産高３年の揚野さん、日本習字硬筆展で大賞(12/20 20:00)
- イプシロンロケットの機体射点へ移動(12/20 17:46)
- 市来農芸高生２人 ツバキで消臭 研究発表(12/20 13:00)
- 「サッカー場建設、ドルフィン敷地適さず」 三反園知事(12/20 06:30)
- 川内原発専門委員１２人発表 ２８日初会合(12/19 23:00)
- 他人の髪引き神招く 知覧・氏神祭り(12/19 22:00)
- 油井宇宙飛行士と交流 南種子６小学校(12/19 20:00)
- クリスマスは「３連休」 楽しみ方多彩(12/19 13:00)
- 桜島爆発ゼロ１４５日 昭和火口再開以降で最長(12/19 06:30)
- 拉致解決へ「時間ない」 蓮池薫さんが講演 鹿児島市(12/19 00:10)
- 歓喜の歌声高らかに「県民第九演奏会」 鹿児島市・宝山ホール(12/18 23:00)
- ロケットの町ＰＲ 肝付町の飲食業者、弁当やグッズを開発(12/18 20:00)
- 奄美で保護の輪禍クロウサギ 平川動物公園へ(12/18 13:00)
- 「ミス・サイゴン」情感漂う舞台 １８日まで(12/18 06:30)
- 鹿児島県内ノロウイルス患者増 手洗い徹底で感染予防を(12/17 23:00)
- 鹿児島県内、今季一番の寒さ 大口で氷点下４．１度(12/17 22:00)
- ＪＡＣ、機内誌６年ぶり“復刊” 整備士の自作漫画掲載 霧島市(12/17 20:00)
- 九州新幹線、３月に正常運転へ ＪＲ九州がダイヤ改正(12/17 13:00)
- 相談情報４０件一時紛失、報告せず 鹿児島県消費生活センター(12/17 06:30)
- 川内原発の鹿児島県検討委予算可決、年内初会合へ(12/16 23:00)
- 桜島で初冠雪 離島も冷え込む(12/16 22:00)
- 街楽しんで イプシロン見学者向けにマップ 内之浦中生が作成(12/16 20:20)
- 「ソシオドラマ」取り組み半世紀 身近なテーマ、演じて学ぶ 鹿児島市伊敷中(12/16 13:00)
- ８年ぶり大相撲奄美場所 里山ら地元出身力士に声援(12/16 06:30)
- 出水でソフトバンク野球教室 鶴岡捕手ら５選手、小学生指導(12/15 23:30)
- 指宿養護と山川、高校生がＪＲ駅でおもてなし学習(12/15 22:00)
- １月７日、大崎町で初の「福男福女選び」 参加者を募集(12/15 20:00)
- 「Ｊ２昇格狙う」 鹿児島ユナイテッド・三浦新監督が就任会見(12/15 13:00)