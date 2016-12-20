イプシロン２号機打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所

(2016 12/20 20:10)

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日午後８時、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から、イプシロンロケット２号機を打ち上げた。地球の周りの放射線帯を調べるジオスペース探査衛星「ＥＲＧ（エルグ）」を搭載。目標の軌道には１３分後に到達するとみられる。