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イプシロン２号機打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所

(2016 12/20 20:10)
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日午後８時、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から、イプシロンロケット２号機を打ち上げた。地球の周りの放射線帯を調べるジオスペース探査衛星「ＥＲＧ（エルグ）」を搭載。目標の軌道には１３分後に到達するとみられる。
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