イプシロン２号機打ち上げ成功

(2016 12/20 20:18)

２０日午後８時、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられたイプシロンロケット２号機は、予定の軌道上で衛星を分離し、打ち上げは成功した。地球の周りの放射線帯を調べるジオスペース探査衛星「ＥＲＧ（エルグ）」を搭載。イプシロンの打ち上げは、２０１３年９月の初号機以来、２機連続成功。