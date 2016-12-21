開陽高定時制軽音部　２３日、不登校乗り越え初ライブ　鹿児島市

(2016 12/21 06:30)

大会に向け練習に励む開陽高校定時制軽音学部の部員たち＝鹿児島市西谷山１丁目

「成長した姿を見てほしい」－。鹿児島市の開陽高校定時制の軽音楽部が２３日、初めてのライブを同市のかごしま県民交流センターで開く。部員の多くは小中学校で不登校を経験。人と話すことさえなかなかできなかったが、音楽を通して一歩ずつ壁を乗り越え、自信を取り戻した。支えてくれた親や教師らへの感謝を込め、ステージに立つ。ライブ前、最後の週末となった１７日、部員らは休日を返上し、学校で練習に励んでいた。「最後の部分はもっと盛り上げて歌った方がいい」「もう一度音を合わせてみよう」。やりとりにも熱がこもる。軽音楽部は８人。成長の証しを見てもらいたいと、指導する小林達郎教諭や山縣雅代教諭が会場探しなどに奔走して実現。ほとんどがアルバイトをしており、日程のやりくりにも苦労しながら、練習を積んできた。