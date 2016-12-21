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奄美のリュウキュウアユ産卵期

(2016 12/21 22:00)
雌が産卵した場所に放精するリュウキュウアユの雄＝１７日午後５時半ごろ、奄美市住用の川内川（興克樹さん提供）
　奄美大島の固有種リュウキュウアユが、産卵期を迎えた。奄美市住用の川内川では雌を追う雄の群れがあちこちで見られ、同市名瀬の自然写真家興克樹さん（４５）が１７日夕、産卵の様子を撮影した。
　１匹の雌を数匹の雄が追いかけ、産卵を促す。雌が砂利の間に卵を産みつけると、周囲にいた雄の群れが一斉に放精する。１２月中が産卵のピークという。
　リュウキュウアユの成体は体長約１０～１５センチ。産卵期になると腹部に「婚姻色」と呼ばれるオレンジ色の線が現れる。鳥に襲われないよう薄暗くなってから浅瀬に移り、産卵行動に入る。
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）


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