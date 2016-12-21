島津義弘ゆかりの栗野磨欲踊り、７１年ぶり復活へ　湧水

(2016 12/21 20:15)

リハーサルで栗野磨欲踊りを踊る出演者＝湧水町の勝栗神社

湧水町木場の東中下場地区に約３５０年間伝承され、戦後途絶えていた島津義弘ゆかりの「栗野磨欲（とぎほし）踊り」が、７１年ぶりに復活する。２３日に同町である「島津義弘公大河ドラマ誘致委員会四地区合同大会」で披露。関係者は「義弘ゆかりの踊りを後世に残そう」と張り切る。磨欲踊りは１５９２（文禄元）年２月、当時松尾城（湧水町）にいた義弘が朝鮮に出陣する際、勝利と生還を祈って勝栗神社で踊ったのが始まりとされる。１９４５（昭和２０）年３月に踊られたのを最後に途絶えていた。２０１８年の義弘没後４００年を控え、湧水町では１５年４月に踊り復活に向けた実行委員会を結成。島津氏にまつわる行事などをまとめた「倭文麻環（しずのおだまき）」の図解や、長老らの記憶を基に、再現した。