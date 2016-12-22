「モデルは私」　薩摩川内・黒屋さん、６３年ぶり生頼さんの絵と対面

(2016 12/22 06:30)

生頼範義さんが母校に残した絵と対面する黒屋世津さん＝薩摩川内市の川内高校

世界的イラストレーターの故生頼（おおらい）範義さんが母校・川内高校に残した油絵は後輩の女生徒を描いたものだった。モデルを務めたという薩摩川内市の黒屋世津さん（８０）が２１日、６３年ぶりに母校で絵と対面した。黒屋さんによると、絵は生頼さんの東京芸術大学受験のためで、１９５３（昭和２８）年冬ごろに描かれた。１学年下の黒屋さんは面識がなかったが、生頼さんの母親に頼まれてモデルになった。通学する姿が母親の目に留まったらしい。引き受けると、もう一人の先輩と３人で放課後の美術室に毎日通った。描かれたのは、全身像と上半身の肖像画の２枚。２１日付の南日本新聞で全身像を見て、すぐに「あのときの絵だ」と分かったという。