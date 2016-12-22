「モデルは私」 薩摩川内・黒屋さん、６３年ぶり生頼さんの絵と対面
(2016 12/22 06:30)
生頼範義さんが母校に残した絵と対面する黒屋世津さん＝薩摩川内市の川内高校
黒屋さんによると、絵は生頼さんの東京芸術大学受験のためで、１９５３（昭和２８）年冬ごろに描かれた。１学年下の黒屋さんは面識がなかったが、生頼さんの母親に頼まれてモデルになった。通学する姿が母親の目に留まったらしい。引き受けると、もう一人の先輩と３人で放課後の美術室に毎日通った。
描かれたのは、全身像と上半身の肖像画の２枚。２１日付の南日本新聞で全身像を見て、すぐに「あのときの絵だ」と分かったという。
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