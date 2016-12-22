さあ冬休み　今年は長め　鹿児島県内公立学校終業式

(2016 12/22 22:00)

校歌を歌い、終業式を締めくくる児童ら＝２２日午前、薩摩川内市の鳥丸小学校

鹿児島県内ほとんどの公立の小・中学校と高校で２２日、２学期の終業式があった。冬休み期間の前後に土曜、日曜と祝日がくっついたため、例年より長めの１８日間。子どもたちは、すぐそこまで近づいたクリスマスやお正月に胸を躍らせ、大掃除などに励んでいた。本年度末で閉校する薩摩川内市東郷の鳥丸小学校では、全児童２２人が集まって体育館であった。３年の宇都里桜奈さんが、２学期に頑張ったことと冬休みの目標を発表、「鳥丸小で過ごせるのもあと少しなので、みんなと楽しく過ごしたい」とあいさつした。