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口永良部島に定住住宅　全島避難解除、２５日で１年

(2016 12/24 06:30)
単身用２戸、家族向け１戸の長屋形式の定住促進住宅。１月に完成予定＝２１日、屋久島町・口永良部島
　屋久島町の口永良部島は２５日、新岳の爆発的噴火に伴う住民の全島避難が解除され、１年となる。１００人余りの小さな島で復興に欠かせないマンパワーを増やすため、定住促進住宅を整備し、移住者を迎える態勢づくりを進めている。
　定住促進住宅は単身用２戸、家族向け１戸の長屋タイプで、県の離島振興事業を使い、中心部の本村集落に建設。１月に完成し、近く町は入居者募集を始める。自治会は災害義援金の残金などを活用し、移住者の生活支援も検討している。
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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