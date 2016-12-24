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甘～い香り聖夜に届け　ケーキ作り大忙し　鹿児島市

(2016 12/24 00:05)
クリスマスケーキ作りに追われるパティシェ＝２３日、鹿児島市の「バッハとピカソ」
　きょう２４日はクリスマスイブ。鹿児島市内の洋菓子店は２３日、ケーキ作りがピークを迎え、パティシエらが真っ赤なイチゴや甘菓子のサンタクロースの飾り付けに追われた。
　同市住吉町の「バッハとピカソ」は、店内がチョコレートと生クリームの甘い香りでいっぱい。色とりどりの自家製マカロンをのせたイチゴのモンブランをはじめ、ユニークな星やハート形のケーキが人気という。
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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