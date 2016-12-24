甘～い香り聖夜に届け ケーキ作り大忙し 鹿児島市
(2016 12/24 00:05)
クリスマスケーキ作りに追われるパティシェ＝２３日、鹿児島市の「バッハとピカソ」
同市住吉町の「バッハとピカソ」は、店内がチョコレートと生クリームの甘い香りでいっぱい。色とりどりの自家製マカロンをのせたイチゴのモンブランをはじめ、ユニークな星やハート形のケーキが人気という。
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