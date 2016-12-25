鹿児島県内にも「伊達直人」　児童施設への贈り物次々

(2016 12/25 06:30)

クリスマスを前に児童養護施設に届いたプレゼント＝２３日、鹿児島市のたらちね学園

２５日はクリスマス。鹿児島県内の児童養護施設にはこの時期になると県内外からさまざな形の善意が届く。子どもたちの体調を気遣うメッセージが添えられたクリスマスカードは２０年以上続く。今年は、漫画タイガーマスクの主人公「伊達直人」の名で施設にランドセルを送り続けている男性が実名を明かして話題を集めたが、匿名のプレゼントも少なくない。数年かかって名前を聞けたケースもあり、施設側は「贈り主と少し関係性が築けた気がする」と喜ぶ。南さつま市の南さつま子どもの家には毎年、おもちゃやケーキなどのプレゼントが個人や企業などから数十件届く。その中の一つが、２０年以上続くクリスマスカードだ。差出人の住所は福岡県内。名前も書いてあるが、実名なのかペンネームなのかよく分からないという。きちょうめんな字で子どもの健康を願う一文が必ず書き添えられている。今年は「インフルエンザに気をつけて」。