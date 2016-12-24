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イブの夜にすき焼き　指宿市

(2016 12/24 22:00)
指宿産黒毛和牛を使ったすき焼きを受け取る来場者＝２４日、指宿市のＪＲ指宿駅前
　クリスマスイブの２４日、指宿市のＪＲ指宿駅前で「イブの夜にスキ焼き」があった。「イブ」「すき焼き」と「指宿」を掛けた市商店街活性化委員会のイベントで、今年で１０回目を迎えた。
　すき焼きは黒毛和牛から野菜まで地元産にこだわり、１杯２００円で３００食を用意。イルミネーション輝く中、甘辛いしょうゆの香りに誘われるように販売前から長い列ができた。
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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