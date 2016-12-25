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神村学園３位　女子全国高校駅伝

(2016 12/25 11:54)
　女子の第２８回全国高校駅伝は２５日、京都市の西京極陸上競技場を発着する５区間２１．０９７５キロで行われ、２年ぶり２３度目出場の神村学園は１時間８分１４秒（記録は速報）で３位だった。
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