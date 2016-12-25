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鹿児島実は１２位　男子全国高校駅伝

(2016 12/25 14:51)
　男子の第６７回全国高校駅伝大会は２５日、京都市の西京極陸上競技場を発着する７区間４２．１９５キロで行われ、１９年連続４８度目出場の鹿児島実は２時間６分４２秒（記録は速報）で１２位だった。
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