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給食に田崎小児童のレシピ　親子協力、健康に配慮　鹿屋市

(2016 12/25 20:00)
開発したサラダを校内放送で紹介する森下塔子さん（左）と蒼子さん＝鹿屋市の田崎小学校
　鹿屋市の田崎小学校５年の森下塔子さん、２年の蒼子さん姉妹の健康レシピが１９日、同校を含む市内の小中学校２０校の児童生徒約５６００人の給食メニューに採用された。家族の協力をもらい、歯が丈夫になるように、かみ応えのあるサラダを開発した。「たくさんの人に食べてもらいうれしい」と笑顔を見せた。
　同校は夏休み、歯の健康をテーマにした親子クッキングを課題に出した。食材を一緒に購入したり、インターネットで調理法を検索し合ったりと家庭の協力が広がったという。同校に配食している南部給食センターの栄養士が取り組みを評価し、児童のアイデア約３００点から、給食に適したレシピを選んだ。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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