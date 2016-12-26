高校駅伝女子・神村３位　校内で生徒ら１３０人応援　いちき串木野市

(2016 12/26 00:27)

選手の力走に声援を送る神村学園の生徒たち＝２５日、いちき串木野市の同学園

女子の第２８回全国高校駅伝で神村学園が３位入賞した２５日、いちき串木野市の同学園では生徒や職員ら約１３０人が大型スクリーン前で応援した。期待された初優勝には届かなかったが、「いい走りだった」「感動した」と健闘をたたえた。野球部やバスケットボール部などの生徒らは、選手が力走を見せるたびにメガホンをたたいて声援を送った。３区の荒武志織選手が１３位から５位へ順位を上げると、「神村コール」で後押し。５区のカマウ・タビタ・ジェリ選手が一時２位に躍り出た終盤、盛り上がりは最高潮に。トラック勝負でかわされたが、「よくやった」とねぎらいの声が響いた。