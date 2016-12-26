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八重の棚田にきらめくイルミネーション　郡山

(2016 12/26 13:00)
八重の棚田に輝く色とりどりのイルミネーション＝鹿児島市郡山町
　鹿児島市郡山町の八重の棚田を、イルミネーション「八重のきらめき」が照らしている。青や黄、緑色など約４万個の発光ダイオード（ＬＥＤ）ソーラーライトが、静かな農村地を彩る。来年１月３１日まで。
　郡山校区コミュニティ協議会、市商工会郡山支部など１３団体が各区画で段差を生かした初めての取り組みで、桜島や星などをデザインした。個人約１３０人が寄付した「ひとくちオーナー」の明かりが石垣に映える。
（記事全文は２６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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