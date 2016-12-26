新燃岳警戒レベル１に、１月にも引き下げ 鹿児島地方気象台方針
(2016 12/26 23:10)
鹿児島地方気象台は２６日、都城市であった霧島山火山防災協議会幹事会で、新燃岳の火山活動が低下したとして、噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げる方針を明らかにした。このまま変化がなければ、１月中にも引き下げる。新燃岳がレベル１となるのは、２０１０年５月以来、約６年半ぶり。
気象台によると、今年９月以降は火山性地震が少なく、地殻変動や火口内の溶岩膨張も停滞。１０月以降の現地調査でも、噴気や熱異常域の状況に変化は見られなかった。
気象台によると、今年９月以降は火山性地震が少なく、地殻変動や火口内の溶岩膨張も停滞。１０月以降の現地調査でも、噴気や熱異常域の状況に変化は見られなかった。
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