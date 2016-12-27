川内原発１号機特別点検 「異常確認されず」九電が鹿児島県に報告
(2016 12/27 00:15)
川内原発１号機の特別点検結果について説明する九州電力社員＝２６日、鹿児島市の九電鹿児島支社
九電鹿児島支社の社員が県庁を訪れ、県原子力安全対策課に報告書を提出した。
熊本地震の影響を調べる特別点検は、１、２号機共用を含め１０項目。９月２７日～１２月１１日、九電や協力会社社員ら延べ８５８人が携わり、水中カメラで原子炉圧力容器内に変形がないかや目視で配管支持装置に欠陥がないかなどを調べた。
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