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川内原発１号機特別点検　「異常確認されず」九電が鹿児島県に報告

(2016 12/27 00:15)
川内原発１号機の特別点検結果について説明する九州電力社員＝２６日、鹿児島市の九電鹿児島支社
　九州電力は２６日、鹿児島県の三反園訓知事の要請で行った川内原発１号機（薩摩川内市）の特別点検で、「異常は確認されなかった」と、県へ正式に報告した。県は２８日に初会合を開く原子力安全・避難計画等防災専門委員会でも、九電から特別点検の結果について説明を受け、委員に検証してもらう。
　九電鹿児島支社の社員が県庁を訪れ、県原子力安全対策課に報告書を提出した。
　熊本地震の影響を調べる特別点検は、１、２号機共用を含め１０項目。９月２７日～１２月１１日、九電や協力会社社員ら延べ８５８人が携わり、水中カメラで原子炉圧力容器内に変形がないかや目視で配管支持装置に欠陥がないかなどを調べた。
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
特集「川内原発」
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