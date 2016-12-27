「奄美国立公園」誕生へ　中央環境審が答申、来春正式指定

(2016 12/27 06:30)

奄美大島や徳之島など奄美群島５島からなる「奄美群島国立公園」の新規指定について、中央環境審議会自然環境部会は、２６日に都内で開いた会合で、諮問通り指定することが適当だと認め、山本公一環境相に答申した。来年春ごろ官報に告示し、全国で３４番目、県内で４カ所目の国立公園として正式指定される。これにより奄美大島や徳之島の世界自然遺産登録に向け大きく前進することになる。国立公園の範囲は奄美大島（加計呂麻島、請島、与路島を含む）、徳之島、喜界島、沖永良部島、与論島の陸域４万２１８１ヘクタールと、海域３万３０８２ヘクタール。部会では環境省の担当者が「島ごとに特徴の異なる多様な風景を有し、わが国を代表する優れた自然の風景地」と説明。生態系を核とすることや、人と自然の関わりを重要視していることを挙げた。