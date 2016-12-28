奄美ドクターヘリ初出動　徳之島の患者、鹿児島大学病院に

(2016 12/28 13:00)

患者を運ぶ準備を進める医療スタッフら＝２７日午前９時１０分ごろ、徳之島町神之嶺

奄美ドクターヘリの運航が２７日、始まった。初日は出動要請が１件あり、徳之島の入院患者を鹿児島市の鹿児島大学病院に搬送。拠点の鹿児島県立大島病院救命救急センター（奄美市）の服部淳一センター長が搭乗し、「風と雨が強く、飛行条件は悪かったが、無事に送り届けられてほっとした」と話した。同院によると、患者は２歳女児。先天性心疾患を抱えており、未明に容体が悪化した。午前８時３５分に消防から「施設間搬送」の要請があり、４分後に大島病院を出発。同９時３分に約８０キロ離れた徳之島町神之嶺の町ヘリポートに到着した。