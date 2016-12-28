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えと交代式　新年へ期待　平川動物公園

(2016 12/28 23:15)
えとの引継書を渡す飼育員＝２８日、鹿児島市の平川動物公園
　サルからトリへ―。鹿児島市の平川動物公園で２８日、恒例のえと交代式があった。リニューアルが完成した今年を振り返り、充実した新年になるよう期待を込めた。
　交代式は「世界のサルゾーン」で実施した。当初はケージに入ったニワトリの原種、セキショクヤケイも出る予定だったが、鳥インフルエンザウイルスの感染防止のため中止。トリ担当の飼育員、大沼美聡さん（２６）が持ったフクロウのぬいぐるみが“代役”を務めた。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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