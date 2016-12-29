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「喜入に恩返し」　ソチ映画祭特別賞「ゆずの葉」神園監督らが報告

(2016 12/29 06:30)
森博幸市長にソチ国際映画祭での快挙を報告する神園浩司監督（右から２人目）ら＝２８日、鹿児島市役所
　喜入を舞台にした映画「ゆずの葉ゆれて」の神園浩司監督らが２８日、鹿児島市役所を訪れ、森博幸市長にソチ国際映画祭のロシア連邦映画監督協会会長賞受賞を報告した。「賞をきっかけに、鹿児島の良さが全国に伝わってほしい」と願った。
　映画は、第２０回鹿児島市椋鳩十児童文学賞を受賞した佐々木ひとみさんの「ぼくとあいつのラストラン」が原作。豊かな自然の中で育まれた夫婦愛や家族愛が描かれた。映画祭受賞は現地時間の１５日に発表され、女優の松原智恵子さんも主演女優賞を受賞した。
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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