加治木高　生徒の海外研修開始　第１弾は米へ１０人

(2016 12/29 20:00)

第１回目の海外短期派遣へ意欲を燃やす生徒たち＝姶良市の加治木高校

姶良市の加治木高校は、来年創立１２０周年を迎えるのに合わせ、春休みに初めて生徒を海外短期研修に派遣する。第１回はアメリカで、選考会を経て２年生１０人の参加が決まった。「見聞を広め、自分を高めたい」と意欲を燃やしている。海外研修は、同窓会の寄付を基に１０年間続ける予定。今回は６２人の応募があり、１１月から１２月にかけて、同窓会役員や教職員による選考会を２回開いた。コミュニケーション力や積極性などの観点から男子４人、女子６人を選んだ。